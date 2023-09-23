Агент голкипера Коновалова: были предложения от клубов РПЛ, но в «Тоболе» убедили остаться

Футбольный агент Станислав Станиславский высказался по поводу возможного возвращения голкипера «Тобола» Ивана Коновалова в чемпионат России, а также о переходе вратаря Тимура Акмурзина в «Велес».
«Будем ли зимой рассматривать предложения из РПЛ? Иван проводит отличный сезон в Казахстане. Команда «Тобол» успешно выступила в Лиге конференций, большой вклад внёс Иван. У нас были предложения от клубов РПЛ, но руководство «Тобола» убедило остаться. Всё будет зависеть от задач казахстанского клуба и предложения.
Что повлияло на решение Акмурзина перейти из одного из ведущих клубов Казахстана во Вторую лигу? Тимур потерял игровую практику, для него важно было играть. Поговорив с Тимуром, выбрали «Велес», потому что там работает Евгений Бушманов, у которого он играл в «Спартаке-2», — приводит слова Станиславского Metaratings.
В нынешнем сезоне Иван Коновалов провёл за казахстанцев 25 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 26 мячей, а восемь матчей отыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего россиянина в € 350 тысяч.
- 23 сентября 2023
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