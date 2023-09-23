Захарян пропустит матч Ла Лиги с «Хетафе», Арсен заболел во второй раз за три недели

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не примет участия в предстоящем матче 6-го тура испанского чемпионата с «Хетафе», который пройдёт завтра, 24 сентября. 20-летний игрок вновь заболел. Об этом сообщает Noticias de Gipuzkoa.
Таким образом, это уже второй случай, когда Захарян пропускает тренировки или игры команды из-за болезни. Ранее, 5 сентября российский полузащитник также пропустил тренировку команды из-за недомогания.
Напомним, Арсен Захарян перешёл из московского Динамо» в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями. «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы испанской Примеры. В активе команды шесть очков по итогам пяти матчей.
- 23 сентября 2023
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