Гвардиола — о победе над «Ноттингемом»: мы отлично играли против сложного соперника

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды над «Ноттингем Форест» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги (2:0).
«Это была достойная игра футболистов нашей команды в первом тайме и не менее достойная во втором, когда мы действовали стойко в меньшинстве, много боролись.
Мы сыграли 51-52 минуты вдесятером, так что это было нелегко, но мы играли фантастически.
В первой половине матча мы играли потрясающе против весьма сложного соперника, который классно готов физически, здорово работает без мяча. Теперь нам нужно восстановиться к следующему матчу», – приводит слова Гвардиолы BBC.
После результата данного матча «Манчестер Сити» сохранил за собой лидерство в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024. Подопечные Гвардиолы набрали 18 очков из 18 возможных после шести туров.
- 23 сентября 2023
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