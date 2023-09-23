Гвардиола — о победе над «Ноттингемом»: мы отлично играли против сложного соперника

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды над «Ноттингем Форест» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги (2:0).

«Это была достойная игра футболистов нашей команды в первом тайме и не менее достойная во втором, когда мы действовали стойко в меньшинстве, много боролись.

Мы сыграли 51-52 минуты вдесятером, так что это было нелегко, но мы играли фантастически.

В первой половине матча мы играли потрясающе против весьма сложного соперника, который классно готов физически, здорово работает без мяча. Теперь нам нужно восстановиться к следующему матчу», – приводит слова Гвардиолы BBC.

После результата данного матча «Манчестер Сити» сохранил за собой лидерство в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024. Подопечные Гвардиолы набрали 18 очков из 18 возможных после шести туров.