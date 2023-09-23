«Спартак» заменил вратаря в перерыве дерби с «Динамо» — Максименко вышел вместо Селихова

Продолжается матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт во встрече — 1:0 в пользу красно-белых.
В перерыве матча «Спартак» произвёл замену вратаря — вместо Александра Селихова вышел Александр Максименко. Селихов покинул поле из-за повреждения спины.
Напомним, команды уже встречались в этом сезоне — 29 августа в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России победу с крупным счётом одержал «Спартак» — 4:1.
«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Спартак» находится на шестой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов" (18 очков).
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