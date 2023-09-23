Гвардиола — об удалении Родри: он извинился за этот поступок. Нужно контролировать эмоции

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об удалении полузащитника своей команды Родриго Эрнандеса в матче 6-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:0). Напомним, испанский хавбек схватил за горло вингера соперника Моргана Гиббс-Уайта и был удалён в самом начале второго тайма.
«Он сделал это – извинился. Сказал в раздевалке всей команде: «Извините».
Родри должен контролировать эмоции. Я могу получить жёлтую карточку, но Родри не может получать красную.
Это не я играю, игроки на поле должны контролировать свои эмоции», – приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан».
После победы над «Ноттингемом» «Манчестер Сити» сохранил за собой лидерство в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024. Подопечные Гвардиолы набрали 18 очков из 18 возможных после шести туров.
- 23 сентября 2023
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