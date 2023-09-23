Гладилин: «Спартак» при Каррере 11 матчей выиграл со счётом 1:0, такие игры закаляют

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0), сравнив команду Гильермо Абаскаля с коллективом Массимо Карреры.
«Игра была боевая, все и ожидали увидеть такую в дерби. Команды не отсиживались в обороне, играли на победу. Получилось зрелищно и с хорошим футболом с обеих сторон. Больше удачи и мастерства было у «Спартака», хотя моментов у «Динамо» тоже было предостаточно.
Как мне игра Дуарте? Вся оборона «Спартака» сыграла хорошо, не было грубых ошибок. Хотя нападение и полузащита у «Динамо» хорошие. У красно‑белых должна появиться уверенность после трёх сухих матчей. «Спартак» в чемпионском сезоне при Каррере 11 матчей выиграл со счётом 1:0, такие игры закаляют характер», — приводит слова Гладилина «Матч ТВ».
Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.
- 23 сентября 2023
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