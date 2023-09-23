Шунин: сегодня переписывался с Захаряном. Сидит взаперти, никуда не выходит
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о переписке с бывшим игроком клуба Арсеном Захаряном, перешедшим в испанский «Реал Сосьедад».
«Сегодня с ним переписывался. Дела у него ничего. Сидит взаперти, почти никуда не выходит», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, 20-летний Арсен Захарян перешёл из московского Динамо» в испанский «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями. «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы испанской Примеры. В активе команды шесть очков по итогам пяти матчей.
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