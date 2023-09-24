Андрес Иньеста: «Камп Ноу» — стадион номер 1 в мире. Играть там — просто мечта
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Экс-хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста назвал арену сине-гранатовых «Камп Ноу» лучшим стадионом из тех, где он когда-либо играл.
«Я играл на многих стадионах: «Олд Траффорд», «Стэмфорд Бридж», «Сан-Сиро», «Маракана»… Их было много, но для меня «Камп Ноу» – номер 1, самый лучший.
Каждый раз, когда ты играешь на этом стадионе, это просто мечта», – приводит слова Иньесты Barca Universal.
Напомним, испанский хавбек выступал за «Барселону» на протяжении 16 лет (с 2002 по 2018 год). За это время он выиграл с сине-гранатовыми 32 трофея.
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