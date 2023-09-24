Тренер «Ариса» рассказал, возникли ли проблемы у Кокорина с поездкой в Чехию

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, возникли ли у россиян и белорусов из кипрского клуба, в том числе и у нападающего команды Александра Кокорина, проблемы с поездкой в Чехию на матч Лиги Европы со «Спартой».

«Мы все прошли паспортный контроль. Всё нормально. Понятно, что вдвойне тщательнее смотрели на паспорта, но ни у кого, как я понимаю, никакие вопросы не возникли. У Кокорина как россиянина тоже не было проблем? Не было», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, 21 сентября прошёл матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимасол). Финальный свисток зафиксировал счёт 3:2 в пользу хозяев, гол Кокорина не помог «Арису» набрать очки в матче.