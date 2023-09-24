Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ариса» рассказал, возникли ли проблемы у Кокорина с поездкой в Чехию

Тренер «Ариса» рассказал, возникли ли проблемы у Кокорина с поездкой в Чехию
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, возникли ли у россиян и белорусов из кипрского клуба, в том числе и у нападающего команды Александра Кокорина, проблемы с поездкой в Чехию на матч Лиги Европы со «Спартой».

«Мы все прошли паспортный контроль. Всё нормально. Понятно, что вдвойне тщательнее смотрели на паспорта, но ни у кого, как я понимаю, никакие вопросы не возникли. У Кокорина как россиянина тоже не было проблем? Не было», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, 21 сентября прошёл матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимасол). Финальный свисток зафиксировал счёт 3:2 в пользу хозяев, гол Кокорина не помог «Арису» набрать очки в матче.

Материалы по теме
Юрий Белоус: Кокорин — один из самых недореализованных футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android