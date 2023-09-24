Эванс — о 200-м матче за «МЮ»: лучший вечер в моей жизни

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс поделился эмоциями после гостевого матча 6-го тура Английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:0), в котором он отдал голевую передачу на Бруну Фернандеша. Для североирландца эта игра стала 200-й в составе манкунианцев.
35-летний футболист летом заключил однолетний контракт с «МЮ» после того, как покинул «Лестер Сити» в качестве свободного агента. В игре с «Бёрнли» Эванс впервые с 2015 года вышел в стартовом составе манкунианцев.
«Я наслаждался каждой минутой. Перед игрой было такое ощущение, что я не могу дождаться начала, это было чистое волнение. Когда подъезжали сюда на автобусе, я был в восторге. Это мой 200-й матч за «Манчестер Юнайтед», я никогда не думал, что когда-нибудь достигну этой цифры – лучший вечер в моей жизни.
Когда достигаешь определенного возраста, то начинаешь сворачивать свою карьеру. Мне позвонили из «МЮ», а у меня не было других вариантов, поэтому я просто принял его, постарался сделать всё возможное на тренировках, чтобы воспользоваться своим шансом. В такой ситуации просто надеешься, что тело выдержит.
У меня не возникало мысли, что я выйду в стартовом составе — мне сказали, что моя роль будет заключаться в обеспечении конкуренции, и именно таков был мой подход. Но из-за нескольких травм у партнёров у меня появилась возможность выйти в стартовом составе этим вечером. Думаю, что я хорошо зарекомендовал себя и действительно принёс свой опыт», — приводит ESPN слова Эванса.
«МЮ» прервал серию из трёх поражений подряд. В АПЛ команда после выигрыша у «Бёрнли» поднялась в верхнюю половину таблицы.
- 24 сентября 2023
-
04:25
-
04:23
-
04:07
-
03:38
-
03:31
-
03:19
-
02:40
-
02:19
-
01:35
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:35
-
00:32
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:13
-
00:07
- 23 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:47
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:10
-
23:04
-
22:59
-
22:55