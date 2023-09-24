Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эванс — о 200-м матче за «МЮ»: лучший вечер в моей жизни

Эванс — о 200-м матче за «МЮ»: лучший вечер в моей жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс поделился эмоциями после гостевого матча 6-го тура Английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:0), в котором он отдал голевую передачу на Бруну Фернандеша. Для североирландца эта игра стала 200-й в составе манкунианцев.

35-летний футболист летом заключил однолетний контракт с «МЮ» после того, как покинул «Лестер Сити» в качестве свободного агента. В игре с «Бёрнли» Эванс впервые с 2015 года вышел в стартовом составе манкунианцев.

«Я наслаждался каждой минутой. Перед игрой было такое ощущение, что я не могу дождаться начала, это было чистое волнение. Когда подъезжали сюда на автобусе, я был в восторге. Это мой 200-й матч за «Манчестер Юнайтед», я никогда не думал, что когда-нибудь достигну этой цифры – лучший вечер в моей жизни.

Когда достигаешь определенного возраста, то начинаешь сворачивать свою карьеру. Мне позвонили из «МЮ», а у меня не было других вариантов, поэтому я просто принял его, постарался сделать всё возможное на тренировках, чтобы воспользоваться своим шансом. В такой ситуации просто надеешься, что тело выдержит.

У меня не возникало мысли, что я выйду в стартовом составе — мне сказали, что моя роль будет заключаться в обеспечении конкуренции, и именно таков был мой подход. Но из-за нескольких травм у партнёров у меня появилась возможность выйти в стартовом составе этим вечером. Думаю, что я хорошо зарекомендовал себя и действительно принёс свой опыт», — приводит ESPN слова Эванса.

«МЮ» прервал серию из трёх поражений подряд. В АПЛ команда после выигрыша у «Бёрнли» поднялась в верхнюю половину таблицы.

Отчёт о матче
Глядя на состав «МЮ», хочется плакать. Голевую передачу смог отдать только Джонни Эванс
Глядя на состав «МЮ», хочется плакать. Голевую передачу смог отдать только Джонни Эванс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android