Эванс — о 200-м матче за «МЮ»: лучший вечер в моей жизни

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс поделился эмоциями после гостевого матча 6-го тура Английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:0), в котором он отдал голевую передачу на Бруну Фернандеша. Для североирландца эта игра стала 200-й в составе манкунианцев.

35-летний футболист летом заключил однолетний контракт с «МЮ» после того, как покинул «Лестер Сити» в качестве свободного агента. В игре с «Бёрнли» Эванс впервые с 2015 года вышел в стартовом составе манкунианцев.

«Я наслаждался каждой минутой. Перед игрой было такое ощущение, что я не могу дождаться начала, это было чистое волнение. Когда подъезжали сюда на автобусе, я был в восторге. Это мой 200-й матч за «Манчестер Юнайтед», я никогда не думал, что когда-нибудь достигну этой цифры – лучший вечер в моей жизни.

Когда достигаешь определенного возраста, то начинаешь сворачивать свою карьеру. Мне позвонили из «МЮ», а у меня не было других вариантов, поэтому я просто принял его, постарался сделать всё возможное на тренировках, чтобы воспользоваться своим шансом. В такой ситуации просто надеешься, что тело выдержит.

У меня не возникало мысли, что я выйду в стартовом составе — мне сказали, что моя роль будет заключаться в обеспечении конкуренции, и именно таков был мой подход. Но из-за нескольких травм у партнёров у меня появилась возможность выйти в стартовом составе этим вечером. Думаю, что я хорошо зарекомендовал себя и действительно принёс свой опыт», — приводит ESPN слова Эванса.

«МЮ» прервал серию из трёх поражений подряд. В АПЛ команда после выигрыша у «Бёрнли» поднялась в верхнюю половину таблицы.