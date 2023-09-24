Левандовски установил рекорд «Барселоны» XI века

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился 35 голами в первых 50 матчах за клуб. Это лучший результат среди игроков каталонцев в нынешнем веке.
На втором месте камерунец Самуэль Это'О, у которого 33 гола за 50 матчей.
В этом сезоне поляк уже забил 3 гола в 5 матчах. В прошлом — он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (23 гола в 34 играх).
Вчера завершился матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Сельта». Гости открыли счёт в матче на 19-й минуте благодаря голу нападающего Йёргена Ларсена. На 76-й минуте они увеличили преимущество усилиями форварда Анастасиоса Дувикаса. Однако уже через пять минут Роберт Левандовский отыграл один мяч. На 86-й минуте поляк оформил дубль. Спустя ещё три минуты защитник сине-гранатовых Жоау Канселу впервые вывел свою команду вперёд. Матч так и завершился — 3:2 в пользу хозяев.
- 24 сентября 2023
-
07:31
-
07:13
-
06:51
-
06:28
-
06:17
-
06:07
-
05:48
-
05:30
-
05:05
-
04:25
-
04:23
-
04:07
-
03:38
-
03:31
-
03:19
-
02:40
-
02:19
-
01:35
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:35
-
00:32
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:13
-
00:07
- 23 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:47
-
23:39
-
23:35
-
23:34