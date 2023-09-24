Булыкин: для «Зенита» перспективнее иметь в составе Изидора, а не Дзюбу

Бывший форвард Дмитрий Булыкин сравнил игровые качества форвардов Вильсона Изидора и Артёма Дзюбы в преддверии матча «Зенита» с «Локомотивом» в РПЛ.

«Дзюба, конечно, как опытный футболист мог бы пригодиться «Зениту», но в обойме этой команды есть и другие качественные исполнители.

Изидор показывает хороший футбол, у него отличные данные. Думаю, что для «Зенита» перспективнее иметь в составе Изидора, а не Дзюбу. Вильсон хочет продолжить карьеру в Европе, поэтому будет играть с удвоенной энергией, чтобы проявить себя и заинтересовать зарубежные клубы. Артём же завтра будет играть с удвоенной энергией против «Зенита», потому что захочет проявить себя в игре с бывшим клубом. Вероятно, для него это будет принципиальным делом.

У «Локомотива» сейчас не самое лучшее настроение после поражения от «Оренбурга», команде нужны очки, так что нас ждёт очень интересный матч», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».