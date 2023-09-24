Александр Медведев: в «Зените» каждый может сыграть вместо Малкома
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, почему не удалось найти замену ушедшему Малкому.
«Почему не удалось найти замену Малкому? Всё что хотели — сделали. Почему? В «Зените» каждый может сыграть вместо Малкома», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Малком перешёл из санкт-петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что сумма трансфера составила € 60 млн. Малком выступал в «Зените» в период с 2019 по 2023 год. В составе сине-бело-голубых он стал четырёхкратным чемпионом России (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), обладателем Кубка страны (2019/2020) и четырёхкратным обладателем Суперкубка России (2020, 2021, 2022, 2023).
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