«Мы хотим быть выше — цели амбициозные». Гендиректор «Пари НН» — о результатах команды

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о результатах команды в чемпионате и Кубке страны. «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В Фонбет Кубке России нижегородцы замыкают группу D с двумя очками.
«Устраивают ли результаты команды в чемпионате после восьми туров? Как сказать… Для команды это девятое место — средний уровень. Он в целом хороший, но мы хотим быть выше — цели амбициозные. Понятно, что мы не обладаем такими бюджетами, какими обладают лидеры турнирной таблицы. Но тем не менее задача такая стоит перед командой, перед тренерским штабом — от каждой игры брать по максимуму.
Верим ли в возможность выйти из кубковой группы? Мы будем бороться до конца. Ещё две игры у нас в группе. И ни в коем случае мы не сдаёмся. Не собираемся сбавлять ритм и на тормоз нажимать не будем», — приводят слова Давида Мелик-Гусейнова «Известия».
- 24 сентября 2023
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