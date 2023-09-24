Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Баварии» Тилльман, арендованный «ПСВ», проспал выезд на матч своей команды

Игрок «Баварии» Тилльман, арендованный «ПСВ», проспал выезд на матч своей команды
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Баварии» Малик Тилльман, выступающий в нынешнем сезоне за «ПСВ» на правах аренды, не принял участие в игре Эредивизии, поскольку проспал выезд команды на матч. Об этом информирует Goal.com.

Сообщается, что Тилльман не услышал сигнал будильника, из-за чего не успел к отправлению «ПСВ» на гостевой матч с «Алмере». Футболист связался со своим клубом и попросил разрешения приехать на игру, однако главный тренер команды Петер Бош отказал в этом 21-летнему полузащитнику.

Комментируя эту ситуацию, Бош отметил, что в появлении Тилльмана в матче с «Алмере» не было необходимости, однако он приступит к тренировкам с командой в ближайшее время.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов 21-летний полузащитник принял участие в одном матче, в котором забил один гол.

Материалы по теме
«Бавария» продлила контракт с Тилльманом и отдала его в аренду в ПСВ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android