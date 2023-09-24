Игрок «Баварии» Тилльман, арендованный «ПСВ», проспал выезд на матч своей команды

Полузащитник «Баварии» Малик Тилльман, выступающий в нынешнем сезоне за «ПСВ» на правах аренды, не принял участие в игре Эредивизии, поскольку проспал выезд команды на матч. Об этом информирует Goal.com.

Сообщается, что Тилльман не услышал сигнал будильника, из-за чего не успел к отправлению «ПСВ» на гостевой матч с «Алмере». Футболист связался со своим клубом и попросил разрешения приехать на игру, однако главный тренер команды Петер Бош отказал в этом 21-летнему полузащитнику.

Комментируя эту ситуацию, Бош отметил, что в появлении Тилльмана в матче с «Алмере» не было необходимости, однако он приступит к тренировкам с командой в ближайшее время.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов 21-летний полузащитник принял участие в одном матче, в котором забил один гол.