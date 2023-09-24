«Не считаем их потерями». Гендиректор «Пари НН» — о трансферах Михайлова и Сулейманова

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался об уходах Ярослава Михайлова и Тимура Сулейманова из команды.

«Насколько ощутимы потери Михайлова и Сулейманова, ушедших в последний день трансферного окна? Мы ни в коем случае не считаем их потерями. Это рабочая ситуация, и мы были к ней готовы. У нас появились Хуан Босельи, Николоз Кутателадзе — игроки очень высокого, как нам видится, уровня. Они показывают хорошие спортивные результаты. Мы видели, как они организовали гол в концовке матча с «Динамо», помогли нам уйти от поражения. И в игре со «Спартаком» тот же Босельи немало создавал впереди. Поэтому уходы Михайлова и Сулейманова не должны сказаться.

Устроила ли сумма трансфера Михайлова в «Зенит»? Конечно, хочется большего, но если бы мы затянули эту историю дольше, то цифры были бы меньше», — приводят слова Давида Мелик-Гусейнова «Известия».