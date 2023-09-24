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«Ни минуты мне не было скучно». Ловчев — о матче «Спартака» с «Динамо»

«Ни минуты мне не было скучно». Ловчев — о матче «Спартака» с «Динамо»
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Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о матче 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (1:0).

«Удивлён и даже шокирован трактовками игры, которые прозвучали сразу после матча от экспертов от поля на «Матч ТВ». Мол, игра неинтересная. А на мой взгляд, очень интересная! Ни минуты мне не было скучно. Никаких автобусов, никто не ставил задачу только обороняться, обе команды искали варианты в атаке. Отдали все силы — по самоотдаче вопросов нет.

По первому тайму были вопросы к игре Селихова, уж очень легковесно и по-пижонски он играет. Александр получил травму — как я понял, потянул мышцу. Вышедший на поле Максименко в нескольких эпизодах просто спас «Спартак» — «Динамо» было близко к голу и на гол точно наиграло.

Мне понравился Бителло — техника видна, есть качество паса. Со временем может стать ведущим в этой команде. Но видно, что новичков много и они пока не сыгрались. Много иностранцев — и на мой взгляд, Личка не будет этих творцов в жесткие рамки ставить.

У «Спартака» лучший игрок — Мартинс. Всюду успевал, хорош в отборе. «Спартак» выиграл по делу. Он не был фееричен, не был безупречен в атаке, но победа заслуженна», — написал Ловчев в телеграм-канале.

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