«На данном отрезке это самая главная игра». Сергеев — о матче с «Локомотивом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от встречи 9-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». Матч пройдёт сегодня, 24 сентября, и начнётся в 16:30 мск.

«Большая игра. На этот раз, как я слышал, её матчем тура объявили. «Локомотив» обновился по сравнению с прошлым сезоном. Ну, а для нас на данном отрезке это самая главная игра, в которой надо побеждать.

Очень запомнилась встреча, когда мы дома выиграли 5:0 в прошлом сезоне. Я вышел на замену, и получилось забить два. Причём те мячи стали моими первыми в сезоне. Но не стал бы говорить об удобном или неудобном сопернике — просто так получилось. Тем более, что в новом сезоне счёт голам открыл не с «Локо», а во встрече с «Динамо», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».