«На данном отрезке это самая главная игра». Сергеев — о матче с «Локомотивом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от встречи 9-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». Матч пройдёт сегодня, 24 сентября, и начнётся в 16:30 мск.
«Большая игра. На этот раз, как я слышал, её матчем тура объявили. «Локомотив» обновился по сравнению с прошлым сезоном. Ну, а для нас на данном отрезке это самая главная игра, в которой надо побеждать.
Очень запомнилась встреча, когда мы дома выиграли 5:0 в прошлом сезоне. Я вышел на замену, и получилось забить два. Причём те мячи стали моими первыми в сезоне. Но не стал бы говорить об удобном или неудобном сопернике — просто так получилось. Тем более, что в новом сезоне счёт голам открыл не с «Локо», а во встрече с «Динамо», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».
- 24 сентября 2023
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:48
-
11:47
-
11:42
-
11:36
-
11:26
-
11:25
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:38
-
10:32
-
10:30
-
10:30
-
10:30
-
10:17
-
10:14
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:26
-
09:16
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
09:00