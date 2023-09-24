Бонгонда: не знаю, можно ли назвать меня джокером. Но рад, что снова забил за «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился эмоциями от победы над «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ.
«Я очень рад победе в московском дерби. Мы забили классный гол и смогли в очередной раз сыграть на ноль. Это важно для всей нашей команды. Безумно рад тому, что снова удалось забить. Не знаю, можно ли меня назвать джокером. Но мне очень нравится забивать и приносить пользу «Спартаку». Победа в дерби — это всегда особенные эмоции. В таких матчах важно забрать три очка себе. Считаю, что «Спартак» полностью заслужил победу в дерби с «Динамо» вчера! У нас продолжается победная серия. Нужно продолжать в том же духе!» — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Вчера, 23 сентября, «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал именно Бонгонда.
- 24 сентября 2023
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