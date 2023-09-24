Кроос — о Гюлере: он должен быть осторожным, талантом обладали и другие футболисты

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением насчёт одноклубника Арды Гюлера.

«Арде Гюлеру нужно быть осторожным. Талантом обладали и другие футболисты, которые позже не заиграли. Особенно в этом клубе есть определённые нюансы, которые определяют успешен ли человек или нет. Он крайне талантлив для своего возраста, у него очень хорошая левая нога, а также Арда техничен, особенно в ограниченном пространстве. Думаю, он довольно хороший и умный игрок», — приводит слова Крооса Madrid Universal в своём «твиттере».

Напомним, минувшим летом Гюлер перешёл в мадридский «Реал» из «Фенербахче». В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги 18-летний полузащитник не сыграл ни в одном матче, так как получил травму мениска. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2029 года.

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