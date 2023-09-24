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Игрок «Манчестер Юнайтед» Рашфорд попал в аварию, находясь за рулём Rolls Royce

Игрок «Манчестер Юнайтед» Рашфорд попал в аварию, находясь за рулём Rolls Royce
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд попал в автомобильную аварию, в которой был разбит Rolls Royce футболиста стоимостью £ 700 000 тыс. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, ДТП произошло, когда 25-летний футболист покидал тренировочную базу клуба, при этом Рашфорд находился за рулём Rolls Royce. Сам игрок был потрясён произошедшим, однако не получил травм в результате аварии. На место происшествия прибыла полиция, но каких-либо арестов произведено не было.

Отмечается, что капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш остановился, обнаружив место происшествия и предложил свою помощь.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Рашфорд принял участие в шести матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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