Игрок «Манчестер Юнайтед» Рашфорд попал в аварию, находясь за рулём Rolls Royce
Поделиться
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд попал в автомобильную аварию, в которой был разбит Rolls Royce футболиста стоимостью £ 700 000 тыс. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, ДТП произошло, когда 25-летний футболист покидал тренировочную базу клуба, при этом Рашфорд находился за рулём Rolls Royce. Сам игрок был потрясён произошедшим, однако не получил травм в результате аварии. На место происшествия прибыла полиция, но каких-либо арестов произведено не было.
Отмечается, что капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш остановился, обнаружив место происшествия и предложил свою помощь.
Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Рашфорд принял участие в шести матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
13:40
-
13:36
-
13:32
-
13:30
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:33
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:48
-
11:47
-
11:42
-
11:36
-
11:26
-
11:25
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:38
-
10:32
-
10:30
Партнерский контент