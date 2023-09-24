Игорь Ледяхов: Абаскаль определился с составом, и у «Спартака» всё наладилось

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о последних результатах красно-белых. «Спартак» одержал три победы подряд в матчах с «Сочи» (1:0), «Пари Нижний Новгород» (в Фонбет Кубке России — 3:0) и «Динамо» (1:0).

«Спартак» вышел из не самого лучшего состояния: несколько побед подряд в Кубке и чемпионате. Сейчас команда набирает очки и показывает неплохой футбол. Думаю, что сейчас всё наладилось.

В чём была трудность? Когда Абаскаль тасовал состав, не было одного, наигранного. Каждую игру — пять-шесть новых человек. Поэтому возникали проблемы с организацией. Сейчас определились с составом, поэтому результаты пошли», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 16 очков за девять матчей. Лидируют самарские «Крылья Советов» (18).