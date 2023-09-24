Игорь Ледяхов: Абаскаль определился с составом, и у «Спартака» всё наладилось

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о последних результатах красно-белых. «Спартак» одержал три победы подряд в матчах с «Сочи» (1:0), «Пари Нижний Новгород» (в Фонбет Кубке России — 3:0) и «Динамо» (1:0).
«Спартак» вышел из не самого лучшего состояния: несколько побед подряд в Кубке и чемпионате. Сейчас команда набирает очки и показывает неплохой футбол. Думаю, что сейчас всё наладилось.
В чём была трудность? Когда Абаскаль тасовал состав, не было одного, наигранного. Каждую игру — пять-шесть новых человек. Поэтому возникали проблемы с организацией. Сейчас определились с составом, поэтому результаты пошли», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 16 очков за девять матчей. Лидируют самарские «Крылья Советов» (18).
- 24 сентября 2023
-
15:06
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:48
-
14:31
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:10
-
14:01
-
13:57
-
13:55
-
13:40
-
13:36
-
13:32
-
13:30
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:33
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:48