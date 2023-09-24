Андрей Червиченко прокомментировал победу «Спартака» в дерби с «Динамо»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Динамо».

«Впечатления от матча «Спартака» и «Динамо» двоякие. С одной стороны, интересно и много моментов, с другой, странно, что команда, претендующая на лидерство в чемпионате, допускает такое количество ошибок, технического брака и в основном использует навал. Но всё равно спартаковцы в этой игре были лучше, несмотря на большое количество моментов у своих ворот. Если брать общую картину, то «Спартак» был быстрее в перехватах, в выходе в атаку, накрывал соперника. «Динамо» было более прибитое, а Нгамалё вообще выступал в роли вредителя: не забить, не отдать, — только всё запороть и испортить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 23 сентября, «Спартак» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 1:0 в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч на свой счёт записал конголезский нападающий Тео Бонгонда.