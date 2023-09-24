Игорь Колыванов: не стал бы очернять «Динамо» за поражение «Спартаку»

Бывший наставник молодёжной сборной России, а ныне главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от московского дерби между «Спартаком» и «Динамо».

«Спартак» и «Динамо» — две приблизительно одинаковые по уровню команды. «Спартак» чуть лучше играл в первом тайме, «Динамо» преобразилось во втором. Не стал бы очернять «Динамо» за поражение. Показали симпатичный футбол. Может, Личка не угадал с составом. Со стороны всегда кажется, что понимаешь лучше главного тренера — но у него, видимо, была своя стратегия.

По игре равные команды. «Динамо» жалко. «Спартак» победил с не самой хорошей игрой. У бело-голубых во втором тайме были хорошие моменты, чтобы сравнять или даже выиграть», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 23 сентября, «Спартак» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 1:0 в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч на свой счёт записал конголезский нападающий Тео Бонгонда.