«Аталанта» — «Кальяри»: Миранчук в запасе, Шомуродов сыграет с первых минут

Сегодня, 24 сентября, состоится встреча 5-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Кальяри». Встреча пройдёт на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Руджери, Скальвини, де Рон, Эдерсон, Копмейнерс, Де Кетеларе, Лукман.

«Кальяри»: Радунович, Хацидиакос, Доссена, Оберт, Пауло, Нандес, Макумбу, Сулемана, Дейола, Лувумбу, Шомуродов.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Аталанта» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, набрав шесть очков в четырёх матчах. «Кальяри» находится на 19-й позиции с двумя очками.