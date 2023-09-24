«Аталанта» — «Кальяри»: Миранчук в запасе, Шомуродов сыграет с первых минут

Сегодня, 24 сентября, состоится встреча 5-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Кальяри». Встреча пройдёт на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Стали известны стартовые составы команд.
«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Руджери, Скальвини, де Рон, Эдерсон, Копмейнерс, Де Кетеларе, Лукман.
«Кальяри»: Радунович, Хацидиакос, Доссена, Оберт, Пауло, Нандес, Макумбу, Сулемана, Дейола, Лувумбу, Шомуродов.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.
«Аталанта» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, набрав шесть очков в четырёх матчах. «Кальяри» находится на 19-й позиции с двумя очками.
- 24 сентября 2023
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