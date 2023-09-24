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«Аталанта» — «Кальяри»: Миранчук в запасе, Шомуродов сыграет с первых минут

«Аталанта» — «Кальяри»: Миранчук в запасе, Шомуродов сыграет с первых минут
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Сегодня, 24 сентября, состоится встреча 5-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Кальяри». Встреча пройдёт на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Руджери, Скальвини, де Рон, Эдерсон, Копмейнерс, Де Кетеларе, Лукман.

«Кальяри»: Радунович, Хацидиакос, Доссена, Оберт, Пауло, Нандес, Макумбу, Сулемана, Дейола, Лувумбу, Шомуродов.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

Италия - Серия А . 5-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Аталанта
Бергамо
1-й тайм
1 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Лукман – 33'    

«Аталанта» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, набрав шесть очков в четырёх матчах. «Кальяри» находится на 19-й позиции с двумя очками.

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