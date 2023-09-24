Тикнизян: надеюсь, матч с «Зенитом» будет для «Локомотива» началом чего-то большего

Игрок московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Это победа важна для нас во всех смыслах — и для турнирной таблицы, и для уверенности в себе. Надеюсь, что этот успех будет для нас началом чего-то большего», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.