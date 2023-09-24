Тикнизян — о матче с «Зенитом»: побеждает не сильнейший, а тот, кто больше хочет

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом». Напомним, Тикнизян забил победный гол и принёс победу железнодорожникам в сегодняшней встрече.

«Конечно, мы приехали за победой! Нам давали мало шансов? А кто эти шансы давал? Могут говорить всё что угодно, но футбол — это такая игра, что побеждает не сильнейший, а тот, кто больше хочет. Мы сегодня хотели больше. За счёт характера обыграли «Зенит». Понятно, что там футболисты класснее и мастеровитее, уровня Лиги чемпионов, но за счёт самоотдачи горячего сердца добились победы», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.