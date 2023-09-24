Вратарь «Локомотива» Лантратов ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в «Зенит»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, почему в своё время он не перешёл в санкт-петербургский «Зенит».

«Почему не перешёл в «Зенит» в своё время? Потому что перешёл в «Локомотив». «Локо» был более настойчив? Уже не помню, что было полгода-год назад. Не готов рассуждать на эту тему. Думаю, это не из-за того, что я обидел болбоя», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.