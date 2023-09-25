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Гаджиев: поведение Дзюбы? В его адрес часто были жёсткие высказывания. Это могло обозлить

Гаджиев: поведение Дзюбы? В его адрес часто были жёсткие высказывания. Это могло обозлить
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Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев предположил, с чем может быть связана жёсткость нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы по отношению к главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Напомним, сегодня, 24 сентября, на вопрос журналиста, исчерпан ли конфликт с Семаком, Дзюба ответил: «Кто это?» Ранее, в апреле, игрок проигнорировал рукопожатие с тренером соперника.

«Как посоветую Семаку вести себя в такой ситуации? Я думаю, что в моих советах Семак не нуждается. Он стольких детей воспитывает. Он нормальный и правильный мужик, ему такие советы и не нужны. Семак уже давно сделал для себя вывод, что у них нет взаимопонимания. Хотя и говорят, что время лечит. Но существуют такие ситуации, в которых и время не поможет.

Как ещё можно объяснить поведение Дзюбы? Дзюба долгое время находился под жёсткой критикой за известные ситуации. В конечном счёте футбольный мир реагировал на него как на игрока, даже если у него есть свои особенности. Даже если его какие-то поступки нравятся или нет, то всегда говоришь, что знаешь Дзюбу и он футболист. Он должен играть в чемпионате России. Одно время был спор о том, нужен он «Локомотиву» или нет. Тогда он вышел на поле и доказал. Может быть, эта жёсткость Дзюбы исходила из тех ситуаций, которые были с ним тоже. В его адрес достаточно часто были жёсткие высказывания. Это могло его как-то обозлить», — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днём».

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