Витсель – о переходе Карраско в «Аль-Шабаб»: конечно, мы едем в такие страны ради денег

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель поделился мыслями о переходе его бывшего одноклубника Янника Карраско в аравийский «Аль-Шабаб».

«Я разговаривал с ним недавно, когда он мне позвонил по телефону после травмы Лемара. Ему там очень хорошо, он счастлив.

У каждого из нас свой путь. Я не буду говорить, что отправляться в Саудовскую Аравию – это неправильно, потому что я сам поехал в Китай, когда мне было 27. Думаю, Янник сделал правильный выбор.

Не надо лукавить, говоря, что главным фактором является спортивный проект. В Китае я получил хороший опыт, но, конечно, мы едем в такие страны ради денег. Это правда, и Карраско тоже поступил так же по этой причине. Я нормально это воспринимаю», – приводит слова бельгийца Marca.