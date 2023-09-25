Дарья Клишина: вместе со «Спартаком» мы могли бы придумать много интересного

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы и серебряный призёр чемпионата мира, рассказала о возможном сотрудничестве со «Спартаком» в США.
«У меня сейчас кое-какие давние задумки в футболе начинают реализовываться. Мы начали плотно общаться с московским «Спартаком». Думаю, что вместе могли бы придумать много интересного для популяризации бренда и привлечения зрителей, болельщиков. На самом деле это не спонтанная история. Футбол в моей жизни появился очень давно. Когда я заканчивала финансово-промышленную академию в Москве, факультет менеджмента, маркетинг в спорте у меня был профилирующим предметом. И вот тогда я очень много читала про братьев Старостиных, которые взрастили и подняли «Спартак». Для своей дипломной работы черпала информацию из опыта Николая Старостина. Поэтому мне эта тема близка. Посмотрим, что из всего этого получится.
Мне самой интересно. Тем более сын играет в футбол. Я не собираюсь делать из него профессионального спортсмена. Он занимается исключительно тем, что ему нравится. Захотел пойти в футбол — пошёл. Так что у меня здесь двойной интерес», – поделилась Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 25 сентября 2023
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