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Акинфеев: по справедливости «Ростов» должен был повести со счётом 3:0 или 4:0

Акинфеев: по справедливости «Ростов» должен был повести со счётом 3:0 или 4:0
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Вратарь и капитан московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что «Ростов» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с армейцами мог довести дело до разгрома после того, как забил два быстрых гола. Напомним, в конечном итоге игра завершилась со счётом 3:3.

«После быстрых забитых мячей у «Ростова» ещё были моменты, которые он не реализовал. Особенно у Байрамяна, когда он в пустые ворота не попал. Там вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова», по справедливости.

Но футбол тем и хорош, что может переворачиваться как‑то. Если команда даёт слабину, то другая начинает сразу прибавлять. Будем стараться дальше, другого не остаётся», — сказал Игорь Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

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