Отказавшийся от сборной России Эдгар Севикян получил приглашение от Армении

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян получил вызов в национальную команду Армении, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

22-летний Севикян будет находиться в расположении армянской команды с 9 по 18 октября и проведёт в её составе в этот период два матча: в рамках квалификационного раунда Евро-2024 со сборной Латвии в Риге (12 октября) и товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября) в городе Струмица.

Напомним, в конце августа Эдгар объявил, что отказывается от выступлений за сборную России. Игрок мотивировал это тем, что к тому моменту уже принял решение играть за национальную команду Армении. В нынешнем сезоне Севикян провёл девять матчей за «Пари НН» в рамках РПЛ и забил три гола.