Нападающий «Интера» Арнаутович выбыл до двух месяцев из-за травмы бедра

Австрийский нападающий «Интера» Марко Арнаутович получил повреждение в матче с «Эмполи», где миланский клуб выиграл со счётом 1:0.
«Марко Арнаутович сегодня прошёл медицинское обследование в Институте гуманитарных наук в Роззано после того, как получил ушиб во вчерашнем матче с «Эмполи». Нападающий «нерадзурри» получил растяжение двуглавой мышцы левого бедра средней степени тяжести. Его физическая форма будет повторно оценена в ближайшие недели», — сообщает сайт клуба.
Права на Марко принадлежат итальянской «Болонье», однако этим летом «Интер» арендовал футболиста на год с возможностью обязательного выкупа при определённых условиях.
На данный момент нападающий провёл за миланскую команду семь матчей, в которых отметился лишь одной голевой передачей.
- 25 сентября 2023
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