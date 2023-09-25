Нападающий «Интера» Арнаутович выбыл до двух месяцев из-за травмы бедра

Австрийский нападающий «Интера» Марко Арнаутович получил повреждение в матче с «Эмполи», где миланский клуб выиграл со счётом 1:0.

«Марко Арнаутович сегодня прошёл медицинское обследование в Институте гуманитарных наук в Роззано после того, как получил ушиб во вчерашнем матче с «Эмполи». Нападающий «нерадзурри» получил растяжение двуглавой мышцы левого бедра средней степени тяжести. Его физическая форма будет повторно оценена в ближайшие недели», — сообщает сайт клуба.

Права на Марко принадлежат итальянской «Болонье», однако этим летом «Интер» арендовал футболиста на год с возможностью обязательного выкупа при определённых условиях.

На данный момент нападающий провёл за миланскую команду семь матчей, в которых отметился лишь одной голевой передачей.