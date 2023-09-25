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Член совета директоров «Динамо»: нам предлагали Глушакова

Член совета директоров «Динамо»: нам предлагали Глушакова
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клубу минувшим летом предлагали подписать полузащитника Дениса Глушакова.

«Да, много раз из разных источников, даже иногда из самых таких неожиданных источников предлагали. Да, это было, но, насколько я знаю, Денис обрёл клуб», — приводит слова Гафина «Спорт-экспресс».

20 сентября 36-летний Глушаков подписал контракт с костромским «Спартаком». Команда выступает во Второй лиге в дивизионе А в группе «Золото». После 11 туров клуб занимает последнее, десятое место в группе с семью очками.

До этого Глушаков выступал за «Пари НН» «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». А также летом Денис играл за пляжный футбольный клуб «Строгино», за который провёл три матча, где результативными действиями не отметился.

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