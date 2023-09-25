Шелия: с Ромащенко «Ахмат» полностью поменял философию игры

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия заявил, что грозненская команда под руководством Мирослава Ромащенко полностью поменяла философию игры.

«Обидное поражение (от «Балтики» в 9-м туре РПЛ со счётом 0:1. — Прим. «Чемпионата»). Чуть не забили, хотя было много моментов. И пропустили после двойного рикошета. Впрочем, сам автогол был уже следствием: когда допускается одна большая ошибка, она приводит к другой. К сожалению, нам в этом моменте не повезло чуть‑чуть: был отскок, мяч попал в нашего игрока и полетел в угол — без шансов для меня. Что изменил новый тренер? По играм можно заметить, что мы поменяли стиль. Мы играем в футбол, стараемся выходить из обороны через короткие передачи, вскрывать соперника быстрыми атаками. Это другая философия игры. И, как видите, в команде это прижилось», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

В субботу «Ахмат» проиграл «Балтике» в матче 9‑го тура РПЛ со счётом 0:1. Это поражение стало первым для чеченского клуба в чемпионате после того, как команду возглавил Ромащенко. В девяти матчах «Ахмат» набрал 11 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице.