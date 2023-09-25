Божович: «Краснодар» заслужил биться за призовые места. Ивич — очень талантливый тренер
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Известный тренер Миодраг Божович высказался о лидерстве «Краснодара» в чемпионате России после девяти туров.
«Заслуженно или нет, «Краснодар» на первом месте. Но, как говорят в России, счёт на табло. Рад за Ивича, он очень талантливый молодой тренер. Клуб полностью угадал с тренером. «Краснодар» заслужил биться за призовые места. Надеюсь, что они смогут весь сезон держать такой результат», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 21 очко после девяти матчей. На второй сточке располагаются «Крылья Советов» (18), на третьей — «Зенит» (17).
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