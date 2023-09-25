Масалитин: честь и хвала ЦСКА, что отыгрались с «Ростовом», но так играть нельзя

Бывший футболист Валерий Масалитин выказался о матче 9-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА (3:3).

«Разочарование от игры ЦСКА. Опять экспериментальная оборона с никогда не игравшим там Зделаром и Мухиным. Третий гол в ворота ЦСКА — это гол Мухина: неправильно расположился. Зделар выдал передачу на Байрамяна, однако, повезло. Единственный, кто более или менее соответствовал — это Агапов.

Непонятно, почему не вышел Лукин. По крайней мере, это его позиция и он знает, как на ней играть. Можно опускать Келлвена в эту зону. Эксперименты тренерского штаба сыграли злую шутку с ЦСКА.

В какой-то момент начали приходить в себя и отыгрываться. Честь и хвала, что отыгрались, но так играть нельзя. По составу есть вопросы. Но мы не знаем, в каком состоянии был Набабкин. Если в очередной раз проблемы сзади, то зачем ты играешь в три защитника? Понятно, что не от хорошей жизни такие составы. Но с каждой невнятной игрой всё больше претензий и вопросов. У «Ростова» и ЦСКА были свои проблемы в обороне и много ляпов, чем воспользовались нападающие», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.