Божович: «Крылья Советов» точно дадут бой любой команде РПЛ в этом сезоне

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о текущей форме команды.

«Результат «Крыльев» на старте сезона вообще не удивил. У них очень хороший тренер, которому позволили работать. Это молодая команда. Футболисты понимают требования главного тренера, поэтому и такой хороший результат. Не думаю, что сейчас можно говорить, что команда способна занять призовые места. Пока ещё очень рано, но «Крылья» точно дадут бой любой команде в этом сезоне», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем розыгрыше чемпионата России по футболу самарский коллектив идёт на второй строчке после девяти туров, отставая от «Краснодара» на три очка.