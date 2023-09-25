Божович: «Крылья Советов» точно дадут бой любой команде РПЛ в этом сезоне
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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о текущей форме команды.
«Результат «Крыльев» на старте сезона вообще не удивил. У них очень хороший тренер, которому позволили работать. Это молодая команда. Футболисты понимают требования главного тренера, поэтому и такой хороший результат. Не думаю, что сейчас можно говорить, что команда способна занять призовые места. Пока ещё очень рано, но «Крылья» точно дадут бой любой команде в этом сезоне», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В текущем розыгрыше чемпионата России по футболу самарский коллектив идёт на второй строчке после девяти туров, отставая от «Краснодара» на три очка.
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