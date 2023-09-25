Защитник «Факела» Черов: где-то нам не везёт, где-то не хватает мастерства

Защитник «Факела» Василий Черов признался, что не знает, в чём причина серии неудач воронежской команды.
«Игра с «Рубином» не удалась, но играли с преимуществом. Потом игра выравнялась. По самоотдаче проблем не было. Были моменты, но подвела реализация.
В чём причина отсутствия голов в шести играх кряду? Если бы знали, в чём причина, мы бы её исправили. Где‑то не везёт, где‑то не хватает мастерства. Но мы работаем, надеюсь, что эта серия скоро закончится», — приводит слова Черова «Матч ТВ».
В матче 9-го тура чемпионата России «Факел» на своём поле минимально уступил казанскому «Рубину» — 0:1. Единственный мяч в составе гостей забил Валентин Вада на 85‑й минуте. На данный момент воронежцы располагаются на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе лишь пять очков.
- 25 сентября 2023
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