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Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену Карло Анчелотти в «Реале»

Испанский тренер Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену наставнику мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Об этом сообщил Radio Marca.

По сведениям источника, испанец может возглавить «Реал» после завершения сезона-2023/2024, когда действующий тренер «сливочных» уйдёт работать в сборную Бразилии.

Ранее президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что Анчелотти возглавит национальную команду Бразилии летом 2024 года, сразу после того, как у него закончится срок контракта с «Реалом».

41-летний Хаби Алонсо возглавляет немецкий «Байер». Ранее он работал в «Реале Сосьедад B». Во время карьеры игрока Алонсо выступал за «Реал».

Видео: «Атлетико» уверенно обыграл «Реал» в мадридском дерби:

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