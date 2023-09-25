Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену Карло Анчелотти в «Реале»

Испанский тренер Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену наставнику мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Об этом сообщил Radio Marca.
По сведениям источника, испанец может возглавить «Реал» после завершения сезона-2023/2024, когда действующий тренер «сливочных» уйдёт работать в сборную Бразилии.
Ранее президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что Анчелотти возглавит национальную команду Бразилии летом 2024 года, сразу после того, как у него закончится срок контракта с «Реалом».
41-летний Хаби Алонсо возглавляет немецкий «Байер». Ранее он работал в «Реале Сосьедад B». Во время карьеры игрока Алонсо выступал за «Реал».
Видео: «Атлетико» уверенно обыграл «Реал» в мадридском дерби:
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