Слуцкий — о словах Дзюбы про Семака: Артём мой друг, но в этой истории не поддерживаю его

Футбольный тренер Леонид Слуцкий отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы про главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
«Я не согласен с Артёмом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю. Во-первых, победители должны быть великодушны, а они выиграли эту игру. Во-вторых, история тренер-игрок настолько всегда многогранна и настолько разная, что у всех могут быть абсолютно любые реакции, но всё равно, мне кажется, это неправильно, когда ты об этом говоришь. Я и Артёму говорил, что не согласен. Но это же не первая и не вторая история…
Артём — умный парень, это 100 процентов, но бывают моменты, что настолько зашкаливает эмоциональная составляющая и даже эгоцентризм. И он не может себя сдержать в определённых ситуациях. Периодически эго у людей превалирует над разумом.
Дзюба — мой друг, я поддерживаю практически во всех ситуациях его, чему свидетельство комитет по этике, но в данном случае и Семак тоже мой близкий товарищ, и я просто понимаю, как эта ситуация выглядит со стороны тренера и со стороны игрока. Я сам был в ситуациях, когда кто-то из игроков чем-то недоволен. Семак ничего не говорит, и это абсолютно правильная позиция», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».
Напомним, в воскресенье, 24 сентября, на вопрос журналиста, исчерпан ли конфликт с Семаком, Дзюба ответил: «Кто это?». Ранее, в апреле, игрок проигнорировал рукопожатие с тренером соперника.
- 26 сентября 2023
-
00:44
-
00:43
-
00:35
-
00:23
-
00:16
-
00:02
- 25 сентября 2023
-
23:55
-
23:48
-
23:39
-
23:28
-
23:20
-
23:16
-
22:57
-
22:57
-
22:44
-
22:35
-
22:35
-
22:25
-
22:08
-
22:06
-
22:00
-
21:50
-
21:49
-
21:35
-
21:33
-
21:31
-
21:22
-
21:21
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:44