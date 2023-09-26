Источник: Зинедин Зидан хочет вернуться к тренерской работе только в сборной Франции

Французский специалист Зинедин Зидан может продолжить тренерскую карьеру.
Как сообщает Todofichajes, Зидан намерен возглавить сборную Франции. В настоящий момент Зидан хочет дождаться завершения Евро-2024, после которого и будет возможен вариант его назначения на пост главного тренера национальной команды.
Зинедин Зидан работал главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» француз стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.
С июня 2012 года сборную Франции возглавляет Дидье Дешам. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций 2021 года, вышли в финал Евро-2016 и чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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