Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов отреагировал на скандальный ответ Дзюбы про Семака

Шалимов отреагировал на скандальный ответ Дзюбы про Семака
Комментарии

Российский тренер Игорь Шалимов о словах нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы про главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча девятого тура чемпионата России (2:1).

«Это Дзюба. Он уже взрослый мужик и ведет себя так, как считает нужным. Не думаю, что он обращает внимание на то, как его начинают учить жизни, что правильно сказал, что неправильно. Вопрос в том, специально он делает это или нет», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, отвечая на вопрос журналиста после матча, исчерпан ли конфликт с Семаком, Дзюба ответил: «Кто это?». Ранее, в апреле, игрок проигнорировал рукопожатие с российским тренером.

Дзюба в составе «Зенита» стал четырёхкратным чемпионом России под руководством Семака.

Материалы по теме
Дзюба полностью наплевал на границы между футболом и YouTube. Слова про Семака — часть шоу
Дзюба полностью наплевал на границы между футболом и YouTube. Слова про Семака — часть шоу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android