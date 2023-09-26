Суд не удовлетворил апелляцию по аресту Коломойского и оставил в силе рекордный залог
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Шевченковский районный суд Киева оставил в силе решение по аресту неофициального владельца «Днепра-1» Игоря Коломойского, сообщает Суспiльне Спорт.
Также суд оставил без изменений меру пресечения Коломойского — содержание под стражей и рекордный в истории Украины залог в размере 3,891 миллиарда гривен.
Напомним, что ранее Коломойскому было предъявлено три обвинения: первое — по мошенничеству и отмыванию имущества, второе — по завладению 9,2 миллиарда гривен «ПриватБанка», третье — по легализации средств, часть из которых перечислялась на ООО «ФК Днепр».
В начале сентября стало известно, что Игорю Коломойскому избрали меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей по делам о мошенничестве и отмывании имущества.
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