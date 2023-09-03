Суд избрал меру пресечения Коломойскому — содержание под стражей 60 дней
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Бывшему владельцу «Днепра-1» Игорю Коломойскому избрали меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей по делам о мошенничестве и отмывании имущества. Приговор вынес Шевченковский районный суд Киева, сообщает Суспiльне Спорт.
60-летний бизнесмен может избежать 60-дневного ареста, если внесёт залог в размере более 509 миллионов гривен. Также у него есть возможность обжаловать решение в течение пяти дней. Сейчас Коломойскому запрещено общаться со свидетелями.
Отметим, на заседание суда, по итогам которого избрали меру пресечения, Коломойский появился в кофте «Днепра». Ряд украинских источников утверждает, что бизнесмен и на сегодняшний день является неофициальным владельцем днепропетровского клуба.
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