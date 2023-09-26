И. Федотов заявил, что Баринов должен был получить две жёлтые карточки в матче с «Зенитом»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал несколько эпизодов с участием хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1)
«Москалёв не показал несколько жёлтых карточек игрокам «Зенита» и «Локо». Потом появилась информация, что Сергеева он всё-таки наказал, но по трансляции этого не понять. Надо было не крутить повторы, а показывать весь инцидент целиком, чтобы было ясно, что делал Москалёв. В итоге полная путаница и никто не понимает, кому Москалёв показал карточку.
Кто-то пишет, что досталось Глушенкову. За что? Судя по видео, ему вообще не за что было показывать карточку. Я сужу по картинке и остаюсь при своём мнении: Москалёву следовало дать жёлтую Сергееву и ещё две — Баринову. Первую — на 80-й минуте, вторую — за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 26 сентября 2023
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