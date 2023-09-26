Президент Ла Лиги Тебас: кто выиграет чемпионат? Я фанат «Реала»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением относительно того, какая команда выиграет испанский чемпионат по итогам сезона.
«Сложный вопрос. Я фанат «Реала», но свой фанатизм утратил давно. Хотел бы, чтобы чемпион набрал не менее 90 очков. Между 85-м и 90-м годами лига была более конкурентоспособной. Нужно было набрать много очков для того, чтобы защитить титул, а также набрать много очков для того, чтобы стать хотя бы четвёртыми», — приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, после шести туров Ла Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Барселона», которая набрала 16 очков. На второй строчке расположилась «Жирона», у которой в активе также 16 очков. Мадридский «Реал» занимает третье место, набрав 15 очков.
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