Судья Опейкина рассказала о разнице в зарплатах арбитра на матче мужских и женских команд
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Российский арбитр Вера Опейкина рассказала о разнице в зарплатах арбитра на матче мужских и женских команд в России. По её словам, зарплаты в женской Суперлиге соизмеримы с окладами в мужской Второй лиге.
«Всё зависит от матча и от лиги. VAR в матче РПЛ – где-то в половину больше работы главным арбитром на Второй лиге. AVAR в РПЛ – примерно столько же. Главный судья в женской Суперлиге и в мужской Второй лиге – плюс-минус одинаково», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.
Напомним, Вера Опейкина стала первой женщиной-арбитром, которая получила назначение на матч Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Она обслуживала игру, в которой встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов».
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