Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья Опейкина рассказала о разнице в зарплатах арбитра на матче мужских и женских команд

Судья Опейкина рассказала о разнице в зарплатах арбитра на матче мужских и женских команд
Аудио-версия:
Комментарии

Российский арбитр Вера Опейкина рассказала о разнице в зарплатах арбитра на матче мужских и женских команд в России. По её словам, зарплаты в женской Суперлиге соизмеримы с окладами в мужской Второй лиге.

«Всё зависит от матча и от лиги. VAR в матче РПЛ – где-то в половину больше работы главным арбитром на Второй лиге. AVAR в РПЛ – примерно столько же. Главный судья в женской Суперлиге и в мужской Второй лиге – плюс-минус одинаково», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, Вера Опейкина стала первой женщиной-арбитром, которая получила назначение на матч Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Она обслуживала игру, в которой встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов».

Материалы по теме
Вера Опейкина прокомментировала свою работу на матче с командами РПЛ в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android