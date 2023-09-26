Смертин: верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу
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Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин выразил уверенность, что национальная команда когда-нибудь станет чемпионом мира по футболу.
«Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас всё для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши», — приводит слова Смертина Legalbet.
Наивысшим достижением сборной России по футболу на чемпионатах мира стал четвертьфинал в 2018 году, в котором национальная команда уступила Хорватии в серии пенальти. Кроме того, в 2008 году сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы, обыграв на стадии 1/4 финала национальную команду Нидерландов.
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